Брат Качинського: те, що діється зараз у Польщі, – це великий сором

Глава найбільшої у Польщі опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав «політичним» рапорт Агенції внутрішньої безпеки (ABW), який вказує на організування обстрілу кортежу президентів Грузії та Польщі в неділю, 23 листопада, грузинськими спецслужбами. Про це він заявив журналістам в середу, 26 листопада.

Я.КАЧИНСЬКИЙ, який є братом-близнюком польського президента Лєха КАЧИНСЬКОГО, сказав, що ABW не мала підстав, аби за один день підготувати рапорт з таким змістом.

«Це політичне рішення», - заявив він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ висловив жаль, що інсинуації на тему інсценування обстрілу кортежу президентів почались від моменту, як тільки з’явилась інформація про інцидент.

«Те, що діється зараз у Польщі, – це великий сором»,- сказав він.

Глава PiS, який очолював польський уряд з липня 2006 по листопад 2007 року, висловив думку, що така ситуація є наслідком діяльності потужного російського лобі в країні.

Він також підкреслив необхідність відстоювати незалежність Польщі, здобуту завдяки поваленню комуністичного режиму в країні в 1989 році, зауваживши, що в польських інтересах є також незалежність Грузії.

«Є зв’язок між незалежністю Польщі та Грузії, і тільки повний ідіот цього зв’язку не бачить», - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ.

У середу, 26 листопада, польська щоденна газета Dziennik написала, що рапорт ABW підготовлений та відправлений 16 найвищим особам Польщі у понеділок, 24 листопада, свідчить, що інцидент із обстрілом президентського кортежу 23 листопада був, «найвірогідніше, провокацією грузинських спецслужб».

Цю версію, згідно з рапортом, підтверджує спокійна реакція грузинського президента Михаїла СААКАШВІЛІ та його охоронців у момент пострілів, відсутність польських охоронців біля Л.КАЧИНСЬКОГО в момент інциденту, а також неочікувана присутність журналістів на чолі президентського кортежу.

Крім цього, пише газета, М.СААКАШВІЛІ завдяки інциденту зміг відвернути увагу від внутрішніх проблем, зокрема, недільних антиурядових протестів у Тбілісі та проведення його колишньою соратницею Ніно БУРДЖАНАДЗЕ з’їзду нової опозиційної партії.

ABW в своєму рапорті, за даними авторів статті, однозначно не стверджує, що інцидент спровокували грузини, але наводить більше доказів такої можливості, ніж інших варіантів.

У середу винними в інциденті назвали грузинів віце-глава польського уряду Гжегож СХЕТИНА, голова політичного кабінету прем’єра Славомір НОВАК та, за даними інформагентства ІТАР-ТАРС, сам глава польського уряду Дональд ТУСК.

Незвично м’яко прокоментував інцидент міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, який гостро конфліктує з президентом з моменту, коли обійняв міністерську посаду.

«Намір був непоганим, але виконання безнадійним», - сказав він, додавши, що президентам варто було поінформувати представників делегацій та журналістів про свій намір відвідати зону конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Д.ТУСК, який програв Леху КАЧИНСЬКОМУ президентські вибори у 2005 році, доручив спецслужбам підготувати рапорт про інцидент з кортежем польського та грузинського президентів в Ахалгорі 23 листопада.

За даними віце-прем’єра Г.СХЕТИНИ, готовий рапорт мав бути переданий Д.ТУСКУ 26 листопада.

Варшавська прокуратура також розпочала попереднє розслідування в цій справі.

Агенція внутрішньої безпеки ABW входить в структуру уряду Польщі, який з листопада 2007 року контролює ліберальна партія «Громадянська платформа» (РО), яку очолює прем’єр Д.ТУСК.

РО виграла позачергові парламентські вибори восени минулого року в результаті чого PiS втратив контроль над урядом та перейшов в опозицію.