КДБ Білорусі зареєструє терористів

Уряд Білорусі доручив Комітету державної безпеки вести перелік терористичних організацій.

Відповідна постанова Ради міністрів Білорусі опублікована в Національному реєстрі правових документів.

Зокрема, уряд Білорусі ухвалив, що «ведення переліку терористичних організацій здійснюється згідно із затвердженою формою Комітетом державної безпеки на підставі рішень Верховного Суду про визнання організацій терористичними».

При цьому, форма переліку припускає вказівку найменування організації, її реєстраційного номера і дату реєстрації, найменування реєструючого органу, юридичну адресу терористичної організації, а також вказівку прізвища, імені і по батькові керівника, головного бухгалтера організації або іншого уповноваженого посадовця.

Крім того, уряд Білорусі зобов`язав публікувати перелік терористичних організацій державні газети «Рэспубліка», «Народна газета» і «Звязда» в триденний термін з дня його надходження з Комітету державної безпеки.

При цьому, білоруський уряд не уточнив, про які організації йдеться – міжнародні чи ті, що діють на території Білорусі.

Незалежні білоруські експерти іронічно сприйняли даний документ, запропонувавши для розвитку постанови про боротьбу з тероризмом прийняти «положення про порядок проведення терактів у Білорусі, здійснювати які може тільки терористична організація, зареєстрована у встановленій формі. Причому не менше, ніж за 15 днів до теракту, вона повинна звернутися за дозволом на його проведення в місцевий орган виконавчої влади».

Разом з тим, експерти припускають, що в перелік терористичних організацій можуть включатися незареєстровані молодіжні організації, які виступають опонентами влади.