Вийшов перший трейлер восьмої частини "Форсажу" (відео)

Перший офіційний трейлер восьмої частини франшизи "Форсаж", що отримала назву The Fate Of The Furious, був представлений 11 грудня.

Судячи з усього, в новій частині "Форсажу" на глядачів чекають ще більш видовищні перегони, аварії та дорогі машини, традиційно вплетені в кримінальний сюжет.

Головну роль у фільмі зіграє беззмінний Вин Дизель. Компанію на знімальному майданчику йому на цей раз складуть Мішель Родрігес, Дуейн Джонсон, Тайріз Гібсон, Кріс Бріджес, Лукас Блек, Курт Рассел, Джейсон Стейтем і Шарліз Терон.

Перша частина кінофраншизи "Форсаж" про вуличні перегони, в оригіналі The Fast and the Furious, вийшла в прокат в 2001 році. Головні ролі у всіх частинах виконували Вин Дизель і Пол Уокер, аж до трагічної загибелі останнього в автокатастрофі в 2013 році. У "Форсажі 7" персонаж Уокера відтворили за допомогою комп'ютерної графіки в деяких епізодах і за допомогою дублерів в деяких інших.

Серія фільмів "Форсаж" є найбільшою і найприбутковішою франшизою студії Universal - загальносвітові касові збори всіх частин складають понад 3,8 млрд доларів.

