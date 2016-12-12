Вийшов перший трейлер восьмої частини "Форсажу" (відео)
Прем'єра фільму під назвою The Fate Of The Furious запланована на 14 квітня 2017 року.
Перший офіційний трейлер восьмої частини франшизи "Форсаж", що отримала назву The Fate Of The Furious, був представлений 11 грудня.
Судячи з усього, в новій частині "Форсажу" на глядачів чекають ще більш видовищні перегони, аварії та дорогі машини, традиційно вплетені в кримінальний сюжет.
Головну роль у фільмі зіграє беззмінний Вин Дизель. Компанію на знімальному майданчику йому на цей раз складуть Мішель Родрігес, Дуейн Джонсон, Тайріз Гібсон, Кріс Бріджес, Лукас Блек, Курт Рассел, Джейсон Стейтем і Шарліз Терон.
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Перша частина кінофраншизи "Форсаж" про вуличні перегони, в оригіналі The Fast and the Furious, вийшла в прокат в 2001 році. Головні ролі у всіх частинах виконували Вин Дизель і Пол Уокер, аж до трагічної загибелі останнього в автокатастрофі в 2013 році. У "Форсажі 7" персонаж Уокера відтворили за допомогою комп'ютерної графіки в деяких епізодах і за допомогою дублерів в деяких інших.
Серія фільмів "Форсаж" є найбільшою і найприбутковішою франшизою студії Universal - загальносвітові касові збори всіх частин складають понад 3,8 млрд доларів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явився перший офіційний трейлер нового "Людини-павука".