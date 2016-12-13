Financial Times назвала Трампа людиною року

У матеріалі, опублікованому на сайті Financial Times, підкреслюється, що «багато добре поінформованих американців», як республіканців, так і демократів, вважали, що обрання Дональда Трампа не відбудеться, передає РБК.

«Італія могла одного разу «попастися на вудку» Сільвіо Берлусконі. Британія могла зробити вибір на користь Brexit. Але Трамп, магнат у сфері нерухомості, що перетворився в зірку реаліті-шоу, ніколи не зміг би бути прийнятим американським народом», – пише видання.

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Навіть найоптимістичніші прогнози за кілька днів до виборів оцінювали шанси Трампа на перемогу як один до трьох. «Потім настала ніч тріумфу Трампа», яку зможуть забути небагато людей і навіть серед тих, хто «слабко цікавиться політикою», зазначає видання.

На думку авторів матеріалу, перемога Трампа в один рік із Brexit, провалом референдуму в Італії та іншими «популістськими потрясіннями по всьому західному світу», не була випадковою. «Кожна з цих обставин може бути унікальною, але всі вони пов'язані значущими тенденціями. І найголовніша з них – загальна відраза до існуючої політики», – вважає FT.

Ще однією близькою тенденцією газета називає падіння довіри до ЗМІ, а також відмова від глобалізації. А обіцянка Трампа «зробити Америку першою» повторює за своєю суттю обіцянки європейських лідерів щодо своїх країн. «Найекстравагантнішою» заявою Трампа у цьому зв'язку видання називає його слова про те, що «він зможе досягти цього самотужки».

Раніше УНІАН повідомляв, що американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2017 року.