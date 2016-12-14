США скоротять військову допомогу Саудівській Аравії

Це пов'язано з повідомленнями про велику кількість жертв серед мирного населення в Ємені, де арабська коаліція під керівництвом саудівців веде боротьбу з повстанцями, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Вашингтоні стурбовані помилками, які допускаються при ударах з повітря.

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Зокрема, в результаті повітряного нальоту 8 жовтня загинули не менше 140 осіб, головним чином мирні жителі, більше п'ятисот поранено.

Незважаючи на скорочення поставок високоточної зброї, американці продовжать військову співпрацю з Ер-Ріядом. Мова йде про обмін розвідданими і навчання саудівських пілотів.

Залишається в силі і контракт на постачання американських бойових вертольотів в Саудівську Аравію на суму понад 3 млрд доларів.