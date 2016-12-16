Кремль: Обама і Путін тет-а-тет обговорили втручання у вибори США

Ще у вересні Обама попередив Путіна про наслідки таких атак, а тепер заявив, що заходи проти Росії будуть зроблені у відповідний час, передає Російська служба BBC.

Ушаков коментував заяву одного з радників Обами Бена Родса про те, що Путін не міг не бути в курсі хакерських атак на Демократичну партію та її кандидата на виборах Хілларі Клінтон. Він підтвердив, що президенти Росії і США обговорювали цю тему на полях саміту "Великої двадцятки" в Китаї на початку вересня.

"Була розмова тет-а-тет, різні теми обговорювалися. Ця тема зачіпалася, причому з нашої сторони було дана дуже чітка відповідь, яка, може, не вписувалася в те, що нам намагався пояснити Обама", - заявив Ушаков. Так він прокоментував повідомлення про те, що Обама в ході зустрічі з Путіним на саміті G20 попереджав його про серйозні наслідки в разі спроб вплинути на американську виборчу кампанію.

Зустріч відбулася 5 вересня в Ханчжоу на полях саміту і тривала більше години. Крім Путіна і Обами в ній брали участь Ушаков, глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі. Обговорювали Сирію і Україну, після чого Обама і Путін "переговорили тет-а-тет", розповідав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Про що вони говорили до цих пір не повідомлялося.

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Кібератакам під час виборчої кампанії зазнали сервери Демократичної партії та електронна пошта начальника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подеста. Викрадені листи були передані сайту WikiLeaks.

На звинувачення в причетності РФ до цих хакерських атак Пєсков відреагував коротко: "Це смішна нісенітниця".

У п'ятницю його коментар був більш повним: "Тут треба або припинити про це говорити, або призвести нарешті якісь докази. А інакше це виглядає вже дуже непристойно".У четвер ввечері в інтерв'ю Національному громадському радіо NPR Барак Обама сказав, що прийме відповідні заходи на російські кібератаки, які, як встановили американські спецслужби, були частиною спроб вплинути на президентську кампанію 2016 року.