Джордж Буш востаннє запалив головну ялинку США (фото)

Джордж Буш востаннє за своє президентство запалив вогні на головній ялинці Сполучених Штатів.

Подивитися на церемонію перед Білим Домом зібралися тисячі американців і туристів. Цього року засвітити різдвяну прикрасу президентові та першій леді допомагали доньки військових, які служать в Іраку.

Буш заявив, що під час святкування Різдва люди просять багато благословень Божих, але найбільше із них – свобода, найкращий подарунок Всевишнього кожному чоловікові, жінці й дитині на всій Землі.

Церемонія запалення вогнів на ялинці перед Білим Домом цього року ювілейна – 85-та. Нинішня вашингтонська ялинка прикрашена у біло-золотистих тонах і увінчана золотою зіркою.

ICTV