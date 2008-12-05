Джордж Буш востаннє запалив головну ялинку США (фото)
09:06, 05 грудня 2008Світ
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Церемонія цього року ювілейна
|Фото Reuters
Подивитися на церемонію перед Білим Домом зібралися тисячі американців і туристів. Цього року засвітити різдвяну прикрасу президентові та першій леді допомагали доньки військових, які служать в Іраку.
Буш заявив, що під час святкування Різдва люди просять багато благословень Божих, але найбільше із них – свобода, найкращий подарунок Всевишнього кожному чоловікові, жінці й дитині на всій Землі.
|Фото АР
Церемонія запалення вогнів на ялинці перед Білим Домом цього року ювілейна – 85-та. Нинішня вашингтонська ялинка прикрашена у біло-золотистих тонах і увінчана золотою зіркою.
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