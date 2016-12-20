Водія вантажівки вдалося затримати завдяки "хороброму очевидцю" – поліція Берліна

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Прес-секретар поліції Вінфрід Венцель сказав газеті Die Welt, що правоохоронці отримали ряд дзвінків від людей на місці нападу, в тому числі від однієї людини, яка явно "набралась хоробрості під час розмови».

Зберігаючи деяку відстань, він побіг за водієм, і тримав зв'язок із поліцейськими, паралельно надаючи їм координати терориста.

Погоня закінчилася через два кілометри, коли підозрюваний був затриманий поліцією біля Колони Перемоги в центрі парку.

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"Ця мужність від члена громадськості є обнадійливою", – сказав пан Венцель.

Очевидець побажав залишитися невідомим, повідомляє поліція.

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком.

Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисне спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.

Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.