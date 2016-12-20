Прем'єр Баварії закликав змінити міграційну політику після нападу в Берліні

Прем’єр-міністром федеральної землі Баварія Хорст Зеехофер закликав змінити міграційну політику після нападу в Берліні, пише Welt.

"Наш обов’язок перед жертвами, перед постраждалими, перед всім населенням переглянути всю міграційну і безпекову політику" - сказав він.

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Зазначається, що Зеехофер, який є главою Християнського соціального союзу, що входить до правлячої коаліції з партією канцлера Німеччини Ангели Меркель, анонсував засідання уряду Баварії, на якому і будуть висунуті пропозиції федеральному уряду країни.

Нагадаємо, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехнискірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.

При цьому поліція Берліна затримала людину, яка не має відношення до теракту 19 листопада на різдвяному ярмарку.

"У нас не та людина", – заявили в берлінській поліції. За словами правоохоронців, винуватець все ще озброєний і може здійснити нові напади.