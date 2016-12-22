Аналітики щодо найгіршого світового сценарію-2017: США розв'яжуть торговельну війну з Китаєм, Італія вийде з ЄС, а Росія обере нову мету

Про це повідомляє Новое Время.

За підсумками інтерв'ю з політичними аналітиками й економістами свої прогнози на майбутній рік зробили провідні світові видання. На загальну думку, порядок денний в 2017 році зададуть результати виборів у Нідерландах, Франції та Німеччини, а також ініціативи новообраного президента США Дональда Трампа і зведення з близькосхідних фронтів.

Щоб уявити, якими вони будуть, фахівці пропонують не тільки аналізувати, але і використовувати фантазію. Після потрясінь 2016 року — таких, як перемога Трампа на президентських виборах в США і Brexit, — слід готуватися до несподіванок, впевнені аналітики.

При цьому ще більше поворотних подій Майкл Гері, експерт американського Центру Вільсона і доцент європейських досліджень Університету Маастрихта в Нідерландах, чекає в наступаючому році. "2017 рік може мати для світу куди більше значення, ніж події 2016-го", — стверджує він.

Перестановка пріоритетів у політиці США

20 січня 2017 року відбудеться церемонія інавгурації Трампа, після чого весь світ відчує на собі перестановку пріоритетів у політиці США. Перед американськими лідерами завжди стояло завдання знайти баланс між внутрішніми потребами і вимогами, які пред'являє цій державі статус супердержави. З Трампом аналітики прогнозують крен у бік внутрішніх турбот.

Егоцентризм Сполучених Штатів змусить Японію і Європу, які довгий час ховалися під парасолькою безпеки США, відчути себе незатишно, вважає Білл О'Грейді, виконавчий віце-президент американської інвестиційно-консалтингової компанії Confluence Investment Management. У свою чергу переозброєння цих регіонів зробить їх зовнішню політику більш агресивною і незалежною.

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І поки США будуть вирішувати свої внутрішні проблеми, загрозу світового тероризму і ядерні амбіції Північної Кореї світ відчує гостріше.

Також по-справжньому неприємних сюрпризів варто чекати від Росії. Своєю наступною метою вона може вибрати Балкани, продовжуючи при цьому кібернаступ на країни Заходу, припускають аналітики Fortune.

У той же час Bloomberg прогнозує, що на зближення з Росією можуть піти Чехія і Куба, а країни ЄС проявлять до Москви максимальну лояльність.

"Ізоляціонізм Трампа і агресія Путіна ставлять німецького канцлера Ангелу Меркель перед важким вибором: нарощувати військову міць в Європі, щоб протистояти Росії, або прислухатися до поради Трампа та укласти з Путіним велику угоду про сфери впливу в Східної Європі", — згущує фарби Bloomberg.

Вибори в Європі

У Західній Європі 2017 рік ознаменується стартом формальної процедури виходу Великобританії з ЄС, парламентськими виборами в Нідерландах і Німеччині, а також президентськими виборами у Франції. Волевиявлення у цих країнах пройде на тлі зростаючої популярності правих сил.

Першими на вибори в березні пройдуть нідерландці. Широку підтримку тут пророкують правій Партії свободи. "Її лідер Герт Вілдерс не раз закликав до виходу Нідерландів з ЄС",— підкреслює в розмові з НВ доцент нідерландського університету Гері. І тут же додає: навіть у разі посилення ролі Партії свободи в парламенті коаліція центристських сил зможе їй ефективно протистояти. Втім, американець О'Грейді бачить і іншу небезпеку. Вілдерсу, який не користується симпатіями інших політиків, буде складно сформувати уряд, і Нідерланди навіть після виборів можуть опинитися в ситуації політичної нестабільності.

У першому турі президентських виборів у Франції, які плануються в квітні, лідерами, ймовірно, стануть кандидати правих партій — республіканець Франсуа Фійон і лідер ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен. "Противниця мігрантів Ле Пен стає президентом Франції і потім проводить референдум щодо виходу з ЄС", — припускає Bloomberg.

Менш драматичним бачать аналітики фінал німецьких виборів. Тут, незважаючи на деяке падіння популярності Меркель на ґрунті міграційної кризи, коаліція очолюваного нею правоцентристського Християнсько-демократичного союзу і лівоцентристської Соціал-демократичної партії як і раніше користується підтримкою близько 40% німців.

"Пост канцлера дістанеться або Меркель, або левоцентристському соціалісту", — вважає Гері. Він упевнений, що результат виборів буде відзначений швидше наступністю, ніж змінами.

Новою точкою політичної невизначеності на карті Європи стане Італія. Незважаючи на те, що в 2017 році вибори тут не заплановані, після недавньої відставки прем'єр-міністра Маттео Ренці країна потребує новий уряд. Невдача у його формуванні може призвести до дострокових виборів.

Шанси на перемогу у них популістських партій "Ліга Півночі" і "Рух п'яти зірок" під керівництвом епатажного Беппе Грілло досить високі, що надає реальні обриси перспективі референдуму щодо виходу Італії з Євросоюзу, вважає О'Грейді. Про можливість приходу до влади партії колишнього комедіанта Грілло пише Bloomberg. У цьому випадку на порядку денному в Італії може виявитися питання про відмову від європейської валюти і повернення ліри, припускає видання.

Америка Трампа

"Обрання Дональда Трампа являє собою сейсмічний зсув в американській політиці, подія, наслідки якого практично неможливо передбачити", — констатує Fortune.

І все ж аналітики не залишають спроб заглянути в майбутнє першої економіки світу і впливового геополітичного гравця. Спираючись на передвиборні обіцянки Трампа, експерти припускають, що в наступному році в Сполучених Штатах будуть урізані податки і запущений ряд інфраструктурних проектів.

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Це в свою чергу може стимулювати інфляцію і привести до росту ставок центрального банку. Від нового президента також чекають розправи з спадщиною Обами. Зокрема, скасування програми по скороченню викидів вуглецю та розвороту реформи охорони здоров'я. Подібні заходи здатні вивести на вулиці незадоволених американців і навіть викликати масові заворушення, пише Bloomberg.

Суспільне невдоволення політикою ексцентричного мільярдера досягне максимуму в Каліфорнії, де опозиція ініціює рух штату в бік виходу зі складу американської держави, описують песимістичний сценарій для США аналітики видання.

Тим часом у зовнішній політиці Трамп покаже себе як бізнес-націоналіст і не посоромиться використовувати протекціонізм для розвитку виробництва в США, передбачає Джеймс Нолт, старший науковий співробітник Інституту світової політики і доцент кафедри міжнародних відносин Нью-Йоркського університету. Одним з головних його передвиборних обіцянок було повернення іноземного виробництва американських компаній на батьківщину, що призведе до додаткових надходжень до скарбниці та зростання робочих місць.

Від цієї ідеї Трамп не відмовиться, переконані експерти. А тих американських виробників, які не захочуть повернути в країну винесені за її межі виробництва, можуть чекати неприємності. При цьому зведення торгових бар'єрів для іноземних виробників з боку США сповільнить глобальне зростання, а геополітична картина світу може змінитися за рахунок появи нових спілок супердержав.

Таким союзом, на думку Нолта, може стати об'єднання США і Росії проти Китаю і Ірану. Тяжіння до Росії, яке демонструє Трамп,— абсолютно щире і обумовлено тими вигодами, які бачить обраний президент у співпраці з Москвою, упевнений експерт.

Так, в обмін на зняття економічних санкцій Трамп міг би отримати від Кремля право на розробку російських арктичних родовищ нафти, а також сприяння у стримуванні Ірану і тиску на Китай.

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Тим часом проти Ірану можуть об'єднатися США, Ізраїль і ряд арабських держав за винятком Іраку і Сирії. "Іран є останньою великою державою, яка може представляти загрозу Ізраїлю",— пояснює Нолт. За його словами, в умовах неможливості перегляду ядерної угоди з Іраном США залишиться розраховувати тільки на внутрішню дестабілізацію в цій країні, а потім і зміну влади.

Динаміка війн і прогресу

За загальним переконанням, напружена ситуація на Близькому Сході збережеться. Однак експерти припускають, що після втрати контролю над територіями в Сирії та Іраку Ісламська держава продовжить здавати позиції. При цьому вакуум, що утворився, заповнять інші міжусобиці. "Хоча розбити ІД — гідне завдання, її виконання не припинить конфлікт в регіоні", — шкодує О'Грейді.

Серед можливих сценаріїв — активізація протистояння курдів з іракськими шиїтами і турецькими властями, спроба США розхитати ситуацію в Ірані та дестабілізація в Саудівській Аравії, викликана тривалим конфліктом з Єменом і внутрішньо-політичними ризиками.

Саудівські негаразди в свою чергу здатні спричинити за собою економічний спад у всьому регіоні і спровокувати стрибок цін на нафту аж до тризначних чисел. Хоча відсутність великих потрясінь світові ціни на нафту будуть зростати не так стрімко. За різними прогнозами, до теперішньої вартості 45 доларів за барель у 2017 році додасться всього 5-10 доларів.

Розвиток високих технологій

Одним з головних трендів наступного року стане розвиток високих технологій. У той же час з'явиться запит на нові професії — такі як оператор дронів або опонент для ботів, доповнюють експерти британського тижневика The Economist.

А по мірі того, як будуть розгортатися міждержавні кібервійни, все більш затребуваними стануть хакери. Продовжиться розвиток штучного інтелекту, і роль комп'ютерів в житті людей посилиться за рахунок росту популярності цифрових особистих асистентів.

З новими відкриттями і несподіваними геополітичними поворотами наступний рік обіцяє стати динамічним і непередбачуваним. "Не розраховуйте, що 2017-й буде роком безтурботної стабільності", — резюмує видання.

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