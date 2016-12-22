Трамп призначить Келліенн Конвей своїм радником на посаді президента
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, вирішив обрати колишнього керівника свого виборчого штабу та консультанта Келліенн Конвей на посаду радника, коли офіційно обійме пост президента.
Про це йдеться на офіційному сайті перехідної команди обраного президента США «Зробимо Америку знову величною».
Конвей на цій посаді продовжить відігравати роль близького консультанта президента та вестиме роботу з урядовими високопосадовцями для ефективного донесення та виконання законодавчих пріоритетів Трампа.
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«Келліенн Конвей є консультантом і стратегом, яка заслуговує на довіру, і яка відігравала вирішальну роль у моїй перемозі. Вона невтомно та наполегливо відстоює мою програму та має дивовижне розуміння щодо того, яким чином ефективно доводити нашу позицію», – наголосив Трамп.
Конвей стала першою жінкою в США серед республіканців і демократів, яка очолювала виборчу компанію кандидата, що виграв президентські вибори.