В Австралії затримали сімох осіб за підозрою у підготовці серії терактів на Різдво

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на головного комісара поліції в австралійському штаті Вікторія Грема Ештона, передає РБК.

За його словами, семеро затриманих, натхнених «Ісламською державою», мали намір здійснити атаки на що об'єкти, що знаходяться в центрі міста — залізничний вокзал Фліндерс-стріт, площу Федерації, а також собор святого Павла.

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Ештон зазначив, що поліція стежила за тими, хто імовірно планував теракти. Як вважають правоохоронці, додав він, підозрювані готувалися використовувати вибухові пристрої та іншу зброя.

Загроза нейтралізована в результаті рейдів, в яких брали участь 400 осіб і які пройшли в останні дні, уклав Ештон.

Прем'єр штату Вікторія Деніел Ендрюс повідомив, що у Різдво на вулицях Мельбурна будуть посилені наряди поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держдепартамент США виступив з попередженням про небезпеку вчинення терактів по всій Європі в період майбутніх свят.