Трамп закликав дати відсіч "релігійній загрозі" після теракту в Берліні

"Терорист, який убив людей у Німеччині, перед вчиненням злочину сказав: "Волею Господа ми будемо вбивати вас як свиней. Клянуся, ми будемо вбивати"", - написав Трамп, процитувавши терориста.

За словами Трампа, це повністю релігійна загроза, що стала реальністю.

