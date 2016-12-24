Трамп закликав дати відсіч "релігійній загрозі" після теракту в Берліні

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Терорист, який убив людей у Німеччині, перед вчиненням злочину сказав: "Волею Господа ми будемо вбивати вас як свиней. Клянуся, ми будемо вбивати"", - написав Трамп, процитувавши терориста.

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За словами Трампа, це повністю релігійна загроза, що стала реальністю.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by god's will we will slaughter you pigs, I swear, we will...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

slaughter you. This is a purely religious threat, which turned into reality. Such hatred! When will the U. S., and all countries, fight back? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поруч з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні теракту в Берліні був застрелений в перестрілці в італійському місті Мілан.