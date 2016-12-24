Трамп закликав дати відсіч "релігійній загрозі" після теракту в Берліні

02:23, 24 грудня 2016
Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп знову прокоментував теракт в Берліні, закликавши боротися з "релігійною загрозою".

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Терорист, який убив людей у Німеччині, перед вчиненням злочину сказав: "Волею Господа ми будемо вбивати вас як свиней. Клянуся, ми будемо вбивати"", - написав Трамп, процитувавши терориста.

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За словами Трампа, це повністю релігійна загроза, що стала реальністю.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поруч з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні теракту в Берліні був застрелений в перестрілці в італійському місті Мілан.

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Теги: #Трамп