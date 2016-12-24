Польща купить у США ракети для винищувачів F-16
22:28, 24 грудня 2016Світ
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Польща та США підписали договір на постачання ракет класу "повітря-земля" з радіусом дії до 1 тисячі кілометрів.
Польща купить у США ракети для винищувачів F-16 / wikipedia.org
Республіка Польща та Сполучені Штати Америки підписали договір про постачання до Польщі ракет класу "повітря-земля" Jassm Extended Range, з радіусом дії до 1 тисячі кілометрів, повідомляє Польське радіо.
В кінці листопада на укладення такої угоди погодився Держдепартамент США. В офіційному повідомленні сказано, що договір зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО.
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Ракети є озброєнням для літаків F-16. Вартість контракту становить 940 мільйонів злотих (222,6 мільйона доларів США).
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони Польщі повідомило про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16.
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