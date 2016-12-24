МВС Туреччини: вбивство посла Росії було спланованим

Вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова було сплановано, це не було особистою ініціативою злочинця, повідомляє РБК з посиланням на заяву глави МВС Туреччини Сулеймана Сойлу.

"Він розповів, що влада країни намагається знайти всі зв'язки підозрюваного у вбивстві Карлова як усередині Туреччини, так і за її межами. Сойлу повідомив, що наразі "чітко визначено зв'язок вбивці з терористичною течією Фетуллаха Гюлена", - йдеться в повідомленні.

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Голова МВС Туреччини також сказав, що правоохоронні органи вже встановили "дуже важливі подробиці" цієї справи, однак він наразі не може їх розкрити в інтересах слідства.

За словами Сойлу, теракти, які відбулися в Туреччині після парламентських виборів у червні 2015 року, і вбивство російського посла "взаємопов'язані і є ланцюгом єдиного плану". Він ще раз підкреслив, що метою нападу на Карлова є ослаблення загальних зусиль зі встановлення миру на Близькому Сході.