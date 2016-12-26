Російські чиновники хочуть зарахувати до лику святих "доктора Лізу" - викрадачку українських дітей

«Я переконаний, що в особі доктора Лізи ми втратили не тільки людину, яку у свій час буде канонізовано, як велику російську святу, ми втратили чудову людину. Втратили людину, який ніс місію чесноти і зовсім не даремно», - сказав Федотов.

Нагадаємо, в 2014 році "доктор Ліза" організовувала відправки дітей з окупованого Донбасу в Росію.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ опублікувало повний список тих, хто перебув на борту літака Ту-154. Серед них 8 членів екіпажу, 8 військовослужбовців, двоє цивільних службовців, 9 представників ЗМІ та 64 учасники Ансамблю імені Александрова. Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Літак російського Міноборони Ту-154 пропав з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. Літак впав в акваторії Чорного моря. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто не вижив.