У Молдові розгорнулася битва за прапор ЄС: депутати відчули холод з Брюсселя, у Додона чекають тепла з Москви

Про це інформує портал Newsmaker.md.

Зняття прапора депутати назвали антиконституційним і незаконним. На їхню думку, це може призвести до охолодження відносин Кишинева і Брюсселя. Спробу поставити полотнище зробили парламентарії Іон Апостол, Валеріан Бежан і Штефан Влас.

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Прес-секретар президента Іон Чебан зазначив, що новий прапор був швидко знятий з резиденції Ігоря Додона. «Президент - гарант Конституції, дотримання законодавства та керується лише законом. У цьому випадку важливі положення закону про державний прапор країни і рішення уряду. З сьогоднішнього дня на будівлі буде тільки символіка Республіки Молдова», - наголосив представник глави держави.

Раніше в цей же день з будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зняли прапор Європейського Союзу.

23 грудня пройшла церемонія інавгурації нового глави держави. Додон закликав до єдності в країні і зобов'язався зберігати нейтралітет Молдови. Він заявив, що в найближчих планах президента – візит до Москви, а потім в Брюссель.