"Бовтало з боку на бік": ЗМІ дізналися про останні хвилини польоту Ту-154

Літак Ту-154 впав в Чорне море під час розвороту вправо на швидкості понад 500 кілометрів на годину, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах.

«Катастрофа сталася, коли пілоти прибирали механізацію. При цьому поки що незрозумілих причин, чому літак йшов з великим кутом», - сказав він.

Читайте такожКатастрофа Ту-154: ознак вибуху на борту літака перед падінням не виявлено - ЗМІ

«Ймовірно, відбулося його звалювання з ешелону під час маневру вправо. В результаті в кінці розвороту літак зіткнувся з поверхнею води з лівим креном на швидкості близько 510 кілометрів на годину», - продовжив співрозмовник.

За словами іншого співрозмовника, Ту-154 йшов з надмірно великим кутом атаки і його бовтало з боку на бік.

Читайте такожКатастрофа Ту-154: з'явилося відео підйому уламків російського літака

Крім того, джерела не виключають, що катастрофа могла статися з кількох причин, зокрема через поєднання помилкових дій екіпажу і неполадки одного з двигунів.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Основними робочими версіями ФСБ щодо катастрофи Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.