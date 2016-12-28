Смертники на машині протаранили урядову будівлю в Китаї
19:00, 28 грудня 2016Світ
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У Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю поліція знищила чотирьох ймовірних терористів-смертників.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Уточнюється, що смертники врізалися на автомобілі в будівлю урядового комплексу Сіньцзян-Уйгурської автономії.
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Інцидент стався в повіті Моюй округу Хотан.
Державне інформагентство "Сіньхуа" назвало інцидент терактом.
В результаті атаки загинула одна людина і ще троє були поранені.
За словами представника автономії, всі четверо бойовиків були ліквідовано.
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