Смертники на машині протаранили урядову будівлю в Китаї

Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що смертники врізалися на автомобілі в будівлю урядового комплексу Сіньцзян-Уйгурської автономії.

Читайте такожУ Німеччині затримали ймовірного спільника "берлінського терориста" - ЗМІ

Інцидент стався в повіті Моюй округу Хотан.

Державне інформагентство "Сіньхуа" назвало інцидент терактом.

В результаті атаки загинула одна людина і ще троє були поранені.

За словами представника автономії, всі четверо бойовиків були ліквідовано.