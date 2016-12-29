У Міноборони РФ назвали угруповання повстанців, які приєдналися до перемир'я

Відповідний список оприлюднено на сайті відомства.

Повідомляється, що до домовленості про перемир'я приєдналися угруповання: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш іль-Іслам», «Сувар аль-Шам», «Джейш аль-Муджахидін», «Джейш Ідліб», «Аль-Джабхат аш-Шамія». Всього повстанців, що приєдналися до режиму припинення вогню, згідно з даними Міноборони РФ, налічується близько 50 тисяч осіб.

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У російському військовому відомстві заявили, що ці угруповання належать до помірної опозиції і контролюють значні території у північній і центральній частині Сирії.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початку мирних переговорів.

Крім того, Путін погодився з пропозицією Міноборони скоротити військову присутність РФ в Сирії.

За останній місяць у східних районах Алеппо, які залишаються в облозі, загинули понад 800 осіб, і ще близько 3-3,5 тисяч осіб отримали поранення.

В останні тижні війська президента Башара аль-Асада за підтримки російської авіації здійснюють масований наступ у раніше другому найбільшому місті Сирії. Повернення Алеппо під контроль урядових військ дозволить режиму Асада мати істотні переваги в кровопролитній війні, яка за 6 років забрала життя більш як 300 тис. осіб.