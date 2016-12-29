"Закон садистів": у РФ дозволили застосовувати до ув'язнених фізичну силу і вогнепальну зброю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї співробітниками Федеральної служби виконання покарань до ув’язнених, підписав президент РФ Володимир Путін.

«Співробітники кримінально-виконавчої системи мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на територіях установ, що виконують покарання, слідчих ізоляторів, прилеглих до них територіях, на яких установлені режимні вимоги, на об'єктах кримінально-виконавчої системи, що охороняються, при виконанні обов'язків із конвоювання та в інших випадках, встановлених цим законом», – йдеться в тексті документа.

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Також співробітники ФСВП «за наявності можливості» повинні фіксувати застосування насильства до ув'язнених відеореєстратором або іншими штатними аудіовізуальними засобами фіксації і повідомляти про це своєму начальству протягом доби.

Журналісти і правозахисники назвали законопроект «законом садистів». У первісній редакції документ передбачав право для співробітників ФСВП застосовувати до ув'язнених силу та спецзасоби у разі будь-якого порушення режиму утримання. Проти цієї норми виступили правозахисники, і з остаточної редакції документа її виключили.

Закон ухвалений Державною думою 21 грудня 2016 року і схвалений Радою Федерації 23 грудня 2016 року.