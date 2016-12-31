Дружина посла Греції в Бразилії зізналася у співучасті в його вбивстві

Про це повідомив телеканал Globo, передає ТАСС.

Мотивом злочину став любовний зв'язок дружини дипломата, бразилійки Франсуази Амірідіс з 29-річним працівником військової поліції Ріо-де-Жанейро. Раніше він також зізнався у співучасті у злочині.

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Відомо, що Ріо-де-Жанейро звернулося в суд з проханням видати ордер на арешт дружини посла і ще трьох підозрюваних, у тому числі свого колеги. Слідчі також виявили сліди крові на дивані в будинку, де дипломат і його дружина проводили різдвяні і новорічні канікули.

У правоохоронних органах підозрюють, що посол був убитий в цьому приміщенні, а його тіло в ніч на середу, 28 грудня (близько третьої години ранку), винесли з приміщення і помістили під взятий раніше напрокат автомобіль.

Про зникнення дипломата стало відомо напередодні, 29 грудня. На наступний день тіло Киріакоса Амірідіса було виявлено в Ріо-де-Жанейро. Воно знаходилося в обгорілому автомобілі, який посол Греції раніше взяв напрокат.

Як повідомляло грецьке посольство, представник дипмісії приїхав в Ріо-де-Жанейро разом з дружиною на відпочинок. Пізніше дружина Амірідіса оголосила про його зникнення.