Сорос назвав Трампа президентом, прийнятним для диктаторів

"Навіть США, провідна демократія світу, обрали своїм президентом шахрая і потенційного диктатора. Хоча Трамп пом'якшив свою риторику після обрання, він не змінив ані свою поведінку, ані своїх радників. У складі його кабінету - некомпетентні екстремісти й відставні генерали", - цитує статтю Сороса Європейська правда.

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У той же час Сорос висловив переконання, що демократія у США вистоїть, хоч США й будуть зайняті внутрішньою боротьбою.

"Конституція й інституції, зокрема – четверта влада, достатньо сильні, щоб протистояти перегинам з боку виконавчої влади, і це запобігатиме перетворенню потенційного диктатора на справжнього. Але США в найближчому майбутньому будуть зайняті внутрішньою боротьбою, в той час як меншини страждатимуть. США не зможуть захищати і просувати демократію в решті країн світу. Навпаки, Трамп буде більш прийнятний для диктаторів. Це дозволить деяким з них досягти компромісу зі США, а іншим - продовжувати свої справи без перешкод", - пояснив Сорос.

За його словами, Трамп волітиме домовлятися, а не відстоювати принципи.