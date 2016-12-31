У Франції набуває чинності закон, який дозволяє не відповідати на робочі листи у вихідні дні

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

З 1 січня у Франції вступить в силу новий закон "Про зайнятість", який зобов'язує організації з чисельністю понад 50 людей почати переговори для визначення права працівників ігнорувати робочі електронні повідомлення.

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Надмірне використання цифрових пристроїв є причиною вигоряння на роботі і безсоння, а також проблем у стосунках працівників.

Заходи покликані вирішити так звану "завжди онлайн" культуру праці, яка призвела до сплеску, як правило, неоплачуваної понаднормової роботи та роботи співробітників поза офісом.

Згідно з новим законом, компанії зобов'язані будуть погоджувати з працівниками домовленості про їх права і те, як вони можуть знизити вторгнення в їхнє приватне життя.

Якщо угоду не буде досягнуто, компанія повинна опублікувати статут, який би чітко визначав вимоги та права працівників у неробочий час.

Деякі великі групи, такі як Volkswagen і Daimler в Німеччині або атомна компанія Areva і страховик АХА у Франції вже вжили заходів, щоб обмежити обмін повідомленнями в неробочий час для зменшення вигоряння у працівників.

Деякі заходи включають зменшення використання електронної пошти у вечірній час і у вихідні дні або навіть автоматичне знищення електронної пошти, яка приходить співробітникам, поки вони знаходяться у відпустці.