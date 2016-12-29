Туреччина хоче встановити мир у Сирії до Нового року - Чавушоглу

Туреччина хоче встановити режим припинення вогню у Сирії до Нового року. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, повідомляє Reuters.

Чавушоглу при цьому наголосив, що Туреччина не вестиме переговорів із сирійським президентом Башаром Асадом.

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В свою чергу угоду про припинення вогню у Сирії підготували Анкара та Москва та виступлять гарантами врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, Сирія буде розділена на неофіційні зони регіонального енергетичного впливу і Башар аль-Асад залишатиметься президентом, принаймні кілька років, згідно з угодою між Росією, Туреччиною та Іраном.

Така угода, яка дозволила б регіональну автономію в рамках федеральної структури контрольованій Асадом секті алавітів, знаходиться в стадії становлення, зміни повинні бути внесені повстанцями, країнами Перської затоки і Сполученими Штатами, заявили джерела, знайомі з думкою російської сторони.