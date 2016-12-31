Людина, що втратила The Beatles: помер перший менеджер ліверпульської четвірки

Вільямс, який народився у передмісті Ліверпуля в 1957 році, відкрив кав'ярню "Джакаранда", яка стала популярним місцем серед місцевих молодих музикантів, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Пол Маккартні, Джон Леннон і однокурсник Леннона Стюарт Саткліфф, відвідувачі клубу, попросили у Вільямса дозволу зіграти в "Джакаранді".

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З 1960 по 1961 рік Вільямс вже працював менеджером "Бітлз" і зміг організувати для групи перші концерти у Британії та Гамбурзі. На виступ у Гамбурзі він особисто відвіз музикантів на орендованому фургоні.

Їхні шляхи з групою розійшлися в 1961 році, і в наступному січні музиканти підписали п'ятирічний контракт з Брайаном Епштейном.

Вільямс у співавторстві написав мемуари під назвою: "Аллан Вільямс: Людина, що втратила "Бітлз".

У 2010 році Вільямс сказав порталу Liverpool Echo: "Я був просто радий бути там у 60-х, біля витоків всього цього".

Як повідомляв УНІАН, у лютому в США на аукціоні продали пасмо волосся Джона Леннона за $35 тисяч.