У Стамбулі невідомий відкрив вогонь по людям в мечеті

Як передає 112.ua, розстріл мечеті стався 1 січня днем.

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Коли люди зібралися в мечеті для молитви, бойовик відкрив вогонь з гвинтівки.

Є інформація про двох поранених в результаті інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі розшукують терориста, який розстріляв 39 осіб в нічному клубі в новорічну ніч.