Поліція допитала прем'єр-міністра Ізраїлю

Про це пише republic.ru з посиланням на The Jerusalem Post.

За інформацією видання, допит проходив у резиденції Нетаньяху в центрі Єрусалиму протягом трьох годин.

«Дії прем'єра являють собою порушення його обов'язків по збереженню суспільної довіри», – пояснила газета.

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Мова йде про неправильне оформлення прем'єр-міністром отриманих подарунків від ізраїльського та іноземного підприємців на сотні тисяч шекелів (десятки тисяч доларів).

Раніше повідомлялося, що Нетаньяху став фігурантом двох угодних справ, «основного» і «другорядного», відзначала The Jerusalem Post. Допит 2 січня відбувся в рамках другої справи.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ізраїлю доручив поліції почати кримінальне розслідування відносно прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.