Директор розвідки США: Китай продовжує кібершпигунство проти американського уряду

Як повідомляє Reuters, про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер на слуханнях в американському Сенаті.

"Вони продовжують кібершпигунство, хоча було деяке скорочення їх кіберактивності", – зазначив він.

У спільній заяві американських спецслужб про іноземні кіберзагрози, в свою чергу, зазначається, що Китай "продовжує здійснювати кібершпигунство проти уряду США, американських союзників і компаній після того, як у вересні 2015 року були досягнуті домовленості у кіберсфері між КНР і США".

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"Приватні експерти з безпеки продовжують помічати кіберактивність з боку Китаю, хоча її рівень скоротився і немає підтверджень, що вкрадені дані використовувалися для комерційної вигоди", – стверджують автори доповіді.

Як наголошується в документі, "Пекін також вибірково використовував кібератаки проти іноземних цілей, які, можливо, на його думку, погрожували внутрішньої стабільності Китаю та легітимності його режиму".