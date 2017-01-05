Директор розвідки США: Китай продовжує кібершпигунство проти американського уряду

23:53, 05 січня 2017
Світ
278 0

Китай здійснює кібершпигунство проти США та інших держав.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер на слуханнях в американському Сенаті.

"Вони продовжують кібершпигунство, хоча було деяке скорочення їх кіберактивності", – зазначив він.

У спільній заяві американських спецслужб про іноземні кіберзагрози, в свою чергу, зазначається, що Китай "продовжує здійснювати кібершпигунство проти уряду США, американських союзників і компаній після того, як у вересні 2015 року були досягнуті домовленості у кіберсфері між КНР і США".

Читайте такожУ США опублікували доповідь про втручання Росії у президентські вибори

"Приватні експерти з безпеки продовжують помічати кіберактивність з боку Китаю, хоча її рівень скоротився і немає підтверджень, що вкрадені дані використовувалися для комерційної вигоди", – стверджують автори доповіді.

Як наголошується в документі, "Пекін також вибірково використовував кібератаки проти іноземних цілей, які, можливо, на його думку, погрожували внутрішньої стабільності Китаю та легітимності його режиму".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter