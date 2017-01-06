Теракт в Ізмірі: поліція Туреччини вже затримала 18 осіб

Поліція Туреччини затримала 18 осіб в рамках розслідування теракту в Ізмірі.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що поліція затримала 18 людей у зв'язку з вибухом та озброєним нападом в Ізмірі, в результаті якого загинуло двоє людей. В Анкарі не мають сумнівів, що бойовики "Робітничої партії Курдистану" відповідальні за вчинений теракт.

Зазначається, що вибух замінованого автомобіля і стрілянина біля приміщення суду у третьому найбільшому турецькому місті, розташованому на узбережжі Егейського моря, свідчать про погіршення ситуації з безпекою в країні після того, як озброєний чоловік вбив 39 людей у нічному клубі в Стамбулі у новорічну ніч.

Як повідомляв УНІАН, в турецькому Ізмірі щонайменше двоє осіб загинуло внаслідок вибуху поряд з будівлею суду. Один загиблий був офіцером поліції, інший - працівником суду в районі Ізміра Байракли. Також повідомлялося, що у збройній сутичці з поліцією зіштовхнулися троє бойовиків, двох з яких було пізніше вбито.

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У Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, із них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб, українських громадян серед них немає.

Нічний клуб Reіna - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.