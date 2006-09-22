Суд відмовився заборонити Бушу атаку на Іран та Сирію

Федеральний суд у США відмовився заборонити Адміністрації Джорджа БУША нанесення військового удару по Ірану та Сирії.

Суддя окружного федерального суду в Конкорді (штат Нью-Гемпшир) Пол БАРБАДОРО відмовився прийняти до розгляду позов із вимогою заборонити Адміністрації США участь "в актах війни проти Ірану і Сирії під виглядом війни з тероризмом", передає РІА «Новости» з посиланням на газету "Телеграф", що виходить в штаті Нью-Гемпшир.

Позов був внесений минулого понеділка 59-річною Мері МАКСВЕЛЛ, яка висунула свою кандидатуру від Республіканської партії на виборах до палати представників Конгресу США, але вибула з перегонів, програвши на етапі попереднього голосування минулого тижня.

У своєму позові М.МАКСВЕЛЛ цитує численні повідомлення ЗМІ про плани Пентагону з підготовки удару по Ірану, зокрема із застосуванням ядерної зброї, і заявляє при цьому, що Дж.БУШ і віце-президент Ричард ЧЕЙНІ не мають повноважено для такого удару без відповідного дозволу Конгресу США.

При цьому М.МАКСВЕЛЛ підкреслює, що будь-яке використання ядерної зброї при такому ударі несе загрозу всьому світу, а також особисто їй.

Відмовившись прийняти позов, суддя П.БАРБАДОРО в своєму висновку написав, що М.МАКСВЕЛ висловила в ньому лише "умоглядні твердження" і не довела "вірогідність того, що це може відбутися".

М.МАКСВЕЛЛ повідомила виданню, що подасть апеляцію на рішення окружного федерального судді, вона готова у разі потреби дійти зі своїм позовом до Верховного Суду США.