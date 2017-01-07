"На наших очах твориться історія": до Польщі прибуде американський військовий контингент

Учора перший літак з військовими прибув до Німеччини, сьогодні у порт Бремергафен увійшли кораблі з важким обладнанням, повідомляє Польське радіо.

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Військовий експерт з аналітичного центру Polityka Insight Марек Сьвєрчинський назвав розміщення американських військ у Польщі історичною подією.

«З часів закінчення холодної війни Сполучені Штати не розміщували таких великих сил у Європі», - додав експерт.

«Це буде перше такого масштабу розміщення – фактично на постійній основі – американських сил в Польщі. Тож на наших очах твориться історія. Ця бойова бригадна група танкових військ проводитиме навчання у всьому регіоні – від Естонії до Болгарії», - наголосив експерт.

Наступного четверга американська танкова бригада з’явиться на польсько-німецькому кордоні і в цей же день прибуде до Жагані. У Польщі на довший час залишиться частина підрозділів: представники керівної ланки і танковий батальйон Abrams.

Командувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак впевнений, що прибуття американців до країни - це «добре і очікуване рішення». Офіцер переконаний, що танкові підрозділи з Колорадо, - це реальне зміцнення польської системи захисту.

У рамках першої ротації до Польщі прибуде командування бригади, батальйони військ підтримки та інженери, а також 3-й Батальйон 29-го Полку артилерії і 4-ий Батальйон 10-го Полку кавалерії, котрі розташуються у військових об’єктах в Жагані, Свєнтошові, Сквєжині і Болєславці.