Нападник з аеропорту Флориди провіз зброю в багажі, його затримали – ЗМІ

За даними місцевих правоохоронців, чоловік, який, імовірно, влаштував стрілянину в аеропорту Форт Лодердейл, привіз зброю в багажі. Про це пише ABC.

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Сенатор з Флориди Білл Нельсон заявив, що у бойовика був із собою військовий квиток, в якому вказано ім'я Естебан Сантьяго, але поки невідомо, чи належить він нападникові.

"На даний момент ми не знаємо мотивів. Це цілком може бути психічно ненормальний, але і терористичний мотив виключити поки не можна", - сказав він.

Комісар Бровард Каунті Чіп ла Марка сказав АР, що стрілець прибув на борту канадського рейсу зі зброєю у багажі.

"Після того, як він отримав свою сумку, він пішов у ванну, зарядив її і почав стріляти. Ми не знаємо, чому", - сказав ла Марка.

Однак посольство Канади заявило, що підозрюваний прибув не з Канади і не був на рейсі "Ейр Канада". За їх даними, він вилетів з Анкоріджа на Алясці. Напад відбувся в терміналі №2, який обслуговує Delta Air Lines та Air Canada.

Як повідомляє CNBC з посиланням на офіс шерифа округу Бровард, стрілок залишився неушкодженим, зараз його допитують.

Закон дозволяє пасажирам літаків подорожувати зі зброєю, якщо вона знаходиться в багажі, а не ручній поклажі, не заряджена і лежить у твердому захищеному контейнері. Зброя повинна бути зареєстрована перед рейсом.

Як повідомлялося, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Доступ в аеропорт закритий, пасажирів, які очікують рейси, і персонал евакуювали. Пізніше стало відомо про 5 загиблих і 8 поранених.