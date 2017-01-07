Терорист, який розстріляв відвідувачів нічного клубу в Стамбулі, виявився уродженцем Узбекистану

Як повідомляє РБК з посиланням на Daily Sabah, поліція вирахувала, що стрілянину в нічному клубі в центрі Стамбула в ніч на 1 січня влаштував уродженець Узбекистану Абдулгадир Машарипов на прізвисько «Абу Мухаммед Хорасан».

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Поліція відновила всю картину події. Машарипов увійшов в нічний клуб і випустив у його відвідувачів 180 куль. Після цього він пішов на кухню, де за 13 хвилин переодягнувся і зумів непоміченим покинути будівлю разом із панікуючими людьми.

Далі терорист зловив таксі, доїхав до сусіднього району, де виліз з машини, заявивши водієві, що у нього немає грошей. Як з'ясувала поліція, 500 лір він залишив у куртці, яку залишив на кухні нічного клубу.