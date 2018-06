В'язнів Гуантанамо катували піснями Емінема та Брітні Спірс

До 60-річчя з дня ухвалення Всесвітньої декларації прав людини британська правозахисна організація Retrieve опублікувала список з 33 пісень, якими співробітники американських спецслужб катували в`язнів у Гуантанамо.

До списку увійшли пісні AC/DC "Hell`s Bells" і "Shoot to Thrill", хіт Брюса Спрінгстіна "Born in the USA", пісня групи Metallica "Enter Sandman", три пісні реппера Емінема (White America, Kim і Slim Shady).

У якості тортур до підозрюваних в тероризмі застосовувалися також пісні Брітні Спірс, Селін Діон, Прінса ("Raspberry Beret"), Крістіни Агілери ("Dirty"), гурту Queen ("We are the Champions") та інших.

Як відзначає Die Welt, не існує офіційних доказів використання армійськими експертами-психологами США музики як інструменту для проведення допитів.

Тим часом у розпорядженні правозахисників є свідчення колишніх в`язнів американських секретних в`язниць, які розповіли про тортури музикою, яким їх піддавали, щоб примусити говорити і добитися свідчень.

Так британець Біньам Мохаммад (Binyam Mohammad) розповів, що впродовж 20 днів його примушували безперервно слухати пісні Емінема і Доктора Дре. "Багато хто просто божеволів, - розповів Мохаммад. - Я чув, як люди билися головою об стіну і кричали".

Інших в`язнів піддавали тортурами важким металом. Як розповів в інтерв`ю журналу "Newsweek" один з військових психологів США, мусульмани ніколи не чули металу: "Вони не можуть цього витримати. Коли метал грає 24 години, функції мозку порушуються, процес мислення сповільнюється, ламається воля. Тоді ми заходимо в камеру і починаємо допит".

Правозахисники з Retrieve, опублікувавши список "катувальних" пісень, почали кампанію "Нуль децибел" ("Zero dB") щодо заборони використання музики для вибивання свідчень. На сайті організації розміщено приклад договору зі студіями звукозапису, за яким музиканти можуть заборонити використання своїх пісень і композицій для тортур.

Лента.ру