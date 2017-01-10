Російські мільярдери, близькі до Путіна, розбагатіли після перемоги Трампа на виборах

Про це повідомляє Forbes.

Видання вказує, що більш, ніж хто-небудь інший, збільшила свій статок найбагатша людина Росії — Леонід Міхельсон. Будучи акціонером «Новатека» (незалежний виробник природного газу), він розбагатів після виборів США на 1,9 мільярда доларів, збільшивши свій стан до 18,2 мільярда доларів.

Також наголошується, що за цей час американські бізнесмени збільшили свої статки в середньому на 2,8% після виборів, найбагатші росіяни — на 7,1%.

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Крім зростання акцій, олігархи отримали вигоду з «повернення російського рубля», який впав на 55% по відношенню до долара США протягом 2014 і 2015 років, але виріс на 20% в 2016 році, завдяки підвищенню цін на нафту і надії на поліпшення відносин зі Сполученими Штатами і Європою.

Також «сталеві магнати» Росії Олексій Мордашов і Володимир Лісін стали багатшими на 1,6 млрд доларів і 1,4 млрд доларів відповідно, після виборів.