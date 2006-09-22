Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ з трибуни ООН зажадав виведення російських миротворців із зони конфліктів на території країни.

"Хто б терпів таке втручання іншої держави на своїй території? Грузія не допустить цього", - заявив у п`ятницю М.СААКАШВІЛІ, передає РІА «Новости».

Він звинуватив Росію в тому, що вона, "зберігаючи свою присутність в Абхазії і Південній Осетії, прагне законсервувати конфлікт, що може викликати його поширення на інші країни світу".

Президент Грузії заявив, що пропонує свою "дорожню карту" врегулювання конфліктів, яка передбачає виведення російського миротворчого контингенту і демілітаризацію Абхазії і Південної Осетії за посередництва ООН, ОБСЄ і Євросоюзу.

Він додав, що Грузія діятиме мирними методами, проте "настійливо і без зволікань, грунтуючись на дусі ООН".

Водночас М.СААКАШВІЛІ заявив, що готовий вести переговори з Росією з комплексу проблем, проте лише на багатосторонній основі за участю міжнародних структур.