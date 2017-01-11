Трамп відповів на звинувачення про розваги з повіями в Москві: хтось дійсно вірить у це?

Дональд Трамп спростував звинувачення в розвагах з повіями в Москві, відповідаючи на запитання американського журналіста, чи не боїться він шантажу з боку РФ після візиту в Москву і чи не шкодує він про те, що там сталося.

Трамп заявив, що в силу своєї популярності він вкрай обережна людина, і того ж вимагає від своїх охоронців і інших людей, оточуючих його. Особливо це стосується виїздів за кордон.

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«Я вам ось що скажу, коли я виїжджаю з країни... мене охоронці оточують, мене оточують інші люди, я завжди їм говорив в будь-якому місці, якщо я їду з країни – будь ласка, будьте дуже обережні, тому що у ваших готельних номерах, не важливо де ви будете, там будуть камери, я не кажу про Росію конкретно, я відношу її звичайно до цієї категорії, але перш за все я думаю що у ваших готельних номерах і в якихось інших місцях непередбачуваних можуть бути дуже маленькі камери, ці сучасні технології, ви їх не побачите, ви навіть не будете знати, що вони там, тому будьте дуже обережні, інакше потім ви побачите себе по телевізору у новинах. І я кажу це людям завжди і завжди повторюю», - заявив Трамп.

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«Я був у Росії кілька років тому на конкурсі міс Всесвіт, який пройшов дуже успішно в Москві, і я говорив багатьом людям - будьте обережні, тому що ви не хочете побачити себе по телевізору, камери всюди. І знову-таки не тільки в Росії, скрізь, всюди», - додав він.

«Та що, справді хтось вірить в цю історію?», - завершив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа.

Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Зокрема, як стверджується, що російські спецслужби прослуховували номер в готелі Ritz Carlton, куди Трамп запрошував повій.

Також у доповіді затверджуються, що в обмін на отримання даних з електронної пошти керівника виборчого штабу кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, Дональд Трамп погодився відвернути увагу від російського вторгнення в Україну. Трамп назвав цю доповідь неправдивою, а її публікацію - "політичної полюванням на відьом".