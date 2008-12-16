У четвер відбудуться лівійсько-українські переговори
02:12, 16 грудня 2008Світ
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З консульсько-правових питань
18 грудня у Тріполі (Лівія) відбудуться лівійсько-українські переговори з консульсько-правових питань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.
За його словами, у ході переговорів планується обговорити питання, пов’язані з перебуванням та працевлаштуванням громадян України і Лівії, зокрема, медиків у контексті реалізації угоди про співробітництво в сфері працевлаштування між двома країнами.
Особливу увагу буде приділено підготовці до підписання угоди про спрощення візового режиму, зокрема, можливості безвізових поїздок для власників дипломатичних та службових паспортів у пакеті з угодою про реадмісію.
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