У четвер відбудуться лівійсько-українські переговори

18 грудня у Тріполі (Лівія) відбудуться лівійсько-українські переговори з консульсько-правових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, у ході переговорів планується обговорити питання, пов’язані з перебуванням та працевлаштуванням громадян України і Лівії, зокрема, медиків у контексті реалізації угоди про співробітництво в сфері працевлаштування між двома країнами.

Особливу увагу буде приділено підготовці до підписання угоди про спрощення візового режиму, зокрема, можливості безвізових поїздок для власників дипломатичних та службових паспортів у пакеті з угодою про реадмісію.