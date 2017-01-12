Кандидат на посаду глави Пентагону Меттіс назвав Росію однією із головних загроз США

Про це Меттіс сказав під час слухань у комітеті Сенату з питань Збройних сил США щодо затвердження його кандидатури на посаду секретаря Департаменту оборони (міністра оборони).

Говорячи про головні загрози безпеці Сполучених Штатів, він сказав, що такою загрозою є Росія. «Розглядаючи головні загрози, я би почав із Росії», – сказав Меттіс.

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При цьому він пояснив, що «це безсумнівно відноситься до будь-яких країн, яких вони (росіяни – УНІАН) намагаються залякувати вздовж усієї своєї периферії, до сусідніх держав у регіоні».

Він сказав, що Росія намагається залякувати країни за допомогою наявності зброї масового знищення або за допомогою нетрадиційних засобів. При цьому генерал у відставці не пояснив, що саме він має на увазі, говорячи про такі засоби.

Також загрозою безпеці США він назвав терористичні загрози.