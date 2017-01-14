Конгрес США остаточно дозволив генералу Меттісу претендувати на пост голови Пентагону

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні голосування в Палаті представників речник президента США Джош Ернест заявив раніше у п’ятницю, що Барак Обама не стане на перешкоді і підпише цей закон, коли він буде ухвалений.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Сенат США зробив для відставного генерала Джеймса Меттіса, висунутого обраним президентом Дональдом Трампом на пост міністра оборони, одноразове виключення із закону про цивільний контроль в армії США.

Цей законодавчий акт має на меті надати для Меттіса одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймс Меттіс пішов у відставку 2013 року. Такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу. Після отримання винятку Меттіса ще має окремо затвердити на посаді Сенат.