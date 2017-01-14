Конгрес США остаточно дозволив генералу Меттісу претендувати на пост голови Пентагону
У США Палата представників Конгресу схвалила закон про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Дональда Трампа на посаду міністра оборони, донедавна генерала Корпусу морської піхоти Джеймса Меттіса, щоб він міг обійняти посаду.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Напередодні голосування в Палаті представників речник президента США Джош Ернест заявив раніше у п’ятницю, що Барак Обама не стане на перешкоді і підпише цей закон, коли він буде ухвалений.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Сенат США зробив для відставного генерала Джеймса Меттіса, висунутого обраним президентом Дональдом Трампом на пост міністра оборони, одноразове виключення із закону про цивільний контроль в армії США.
Цей законодавчий акт має на меті надати для Меттіса одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.
Джеймс Меттіс пішов у відставку 2013 року. Такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу. Після отримання винятку Меттіса ще має окремо затвердити на посаді Сенат.