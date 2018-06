Внаслідок теракту у Малі загинули близько 80 людей

Про це повідомляє «Громадське радіо», посилаючись на People’s Daily,China.

«Щонайменше 80 людей загинули в результаті вибуху легкового автомобіля у середу, 18 січня, біля військового табору в Гао на півночі Малі», — повідомляє видання.

Зазначимо, що 18 січня на військовій базі в місті Малі терорист-смертник підірвав легковий автомобіль під час військових зборів.

У таборі знаходилися військовослужбовці Республіки Малі, а також підрозділи, що здійснювали спільне патрулювання згідно до запропонованої ООН програми зниження насильства в Малі. Спочатку повідомлялося про загибель 47 осіб та поранення 115.

