Внаслідок теракту у Малі загинули близько 80 людей

18:02, 18 січня 2017
Світ
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Стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок вибуху автомобіля біля військової бази в місті Гао, Малі, збільшилася до вісімдесяти людей.

Терорист-смертник підірвав легковий автомобіль під час військових зборів / twitter.com/MENASTREAM

Про це повідомляє «Громадське радіо», посилаючись на People’s Daily,China.

«Щонайменше 80 людей загинули в результаті вибуху легкового автомобіля у середу, 18 січня, біля військового табору в Гао на півночі Малі», — повідомляє видання.

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Зазначимо, що 18 січня на військовій базі в місті Малі терорист-смертник підірвав легковий автомобіль під час військових зборів.

У таборі знаходилися військовослужбовці Республіки Малі, а також підрозділи, що здійснювали спільне патрулювання згідно до запропонованої ООН програми зниження насильства в Малі. Спочатку повідомлялося про загибель 47 осіб та поранення 115.

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Теги: #загиблі#вибух