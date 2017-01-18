Внаслідок теракту у Малі загинули близько 80 людей
Стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок вибуху автомобіля біля військової бази в місті Гао, Малі, збільшилася до вісімдесяти людей.
Про це повідомляє «Громадське радіо», посилаючись на People’s Daily,China.
«Щонайменше 80 людей загинули в результаті вибуху легкового автомобіля у середу, 18 січня, біля військового табору в Гао на півночі Малі», — повідомляє видання.
Читайте такожУ Єгипті в результаті атаки бойовиків на КПП загинули вісім поліцейських
Зазначимо, що 18 січня на військовій базі в місті Малі терорист-смертник підірвав легковий автомобіль під час військових зборів.
У таборі знаходилися військовослужбовці Республіки Малі, а також підрозділи, що здійснювали спільне патрулювання згідно до запропонованої ООН програми зниження насильства в Малі. Спочатку повідомлялося про загибель 47 осіб та поранення 115.
At least 80 ppl killed in car bomb attack on Wed near military camp in Gao, northern #Mali: reports pic.twitter.com/ARRQ9cjGEa— People's Daily,China (@PDChina) January 18, 2017