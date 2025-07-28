Аніме-файтинг врятував нову гру від творця GTA від звання 'головного провалу року'

Запуск Hunter x Hunter Nen x Impact пройшов ще гірше, ніж MindsEye.

Реліз екшен-трилера MindsEye від студії Build a Rocket Boy, заснованої Rockstar-ветераном Леслі Бензісом, виявився справжнім провалом. Гра вийшла в жахливому технічному стані та навіть була офіційно визнана найгіршим релізом 2025 року. При цьому один із директорів студії твердо переконаний, що справа у внутрішньому саботажі.

Нещодавно MindsEye поліпшив свої позиції в топі головних провалів року. Утім, це не заслуга розробників і своєчасних патчів. Просто на горизонті з'явилося ще гучніше розчарування: аніме-файтинг Hunter x Hunter: Nen x Impact, на що звернули увагу користувачі мережі.

Користувацький рейтинг файтингу на Metacritic сягнув 1.6 бала з 10, тоді як у MindsEye він тримається на рівні 2.4 бала. Hunter x Hunter: Nen x Impact критикують за слабку графіку, малий ростер, поганий мережевий код і відсутність кроссплея. Загалом фанати очікували більше від адаптації культової манги.

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Зазначимо, що MindsEye з моменту виходу вже отримав три масштабні патчі, що виправляють критичні помилки і підвищують стабільність. Розробники вирішили зосередитися на доопрацюванні гри, тому кросовер із Hitman, який мав вийти влітку, поки скасовано.

Утім, геймери не вірять, що це вплине на загальну картину, адже у гри проблеми не тільки з багами, а й із фундаментальними елементами – ігровими механіками, подачею сюжету та ритмом. Раніше блогер порівняв MindsEye із San Andreas і гра 2004 року багато в чому виявилася кращою.

Нагадаємо, Rockstar офіційно перенесла реліз GTA 6 з осені 2025-го на травень 2026-го для PlayStation 5 і Xbox Series. Версію екшену для ПК поки не анонсували, але передбачається, що вона вийде протягом року після релізу на консолях.

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