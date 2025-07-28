На ринку з'явився найтонший смартфон 2025 року: він коштує дешевше $200 (фото)

Пристрій примітний своїм тонким корпусом на 5,95 мм і батарейкою 5160 мАг.

Китайський бренд Infinix вивів на міжнародний ринок новий бюджетний телефон Hot 60 Pro+. Апарат позиціюють як "найтонший у світі смартфон із вигнутим дизайном", пише GSMArena.

Товщина корпусу – 5,95 мм. Це лише на 0,2 мм більше, ніж у дорожчого Samsung S25 Edge, але при цьому Hot 60 Pro+ легший – 155 г замість 163 г. Автономність у "китайців" теж краща. Апарат отримав батарейку на 5160 мАг із зарядкою 45 Вт. Samsung використовує батарейку всього 3900 мАг, за що його всі критикують.

Ще Infinix Hot 60 Pro+ має сподобатися людям, які люблять яскраві кольори. Крім класичного чорного і сріблястого, смартфон доступний у зеленому, рожевому і фіолетовому забарвленні.

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За характеристиками, це пристрої бюджетного класу. Всередині стоїть процесор MediaTek Helio G200, доповнений 8 ГБ ОЗП. Дисплей у смартфона на 6,78 дюйма. Вигнута матриця AMOLED показує з частотою оновлення 144 Гц і роздільній здатності 1,5K. Основна камера отримала сенсор Sony IMX882 на 50 МП.

Як ОС використовується Android 15 з оболонкою XOS 15.1. Обіцяють п'ять років підтримки. Телефон уже продається на деяких світових ринках. У початковій конфігурації 8+128 ГБ його оцінили в 150 доларів.

Очікується, що цієї осені лінійка продуктів Apple поповниться рекордним тонким iPhone 17 Air. Проте таке нововведення супроводжуватиметься деякими компромісами, зокрема в області акумулятора.

Нагадаємо, що випущений у червні на глобальному ринку Realme GT 7 з батареєю 7000 мАг виявився найбільш автономним сучасним смартфоном. Принаймні з тих, які продаються за межами Китаю. При середньому навантаженні телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

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