Китайський ринок літію, ключового металу для виробництва акумуляторів, переживає складний період. Ціни на нього підняли, щоб захиститися від можливих перебоїв у поставках.

Видання Bloomberg пише, що 25 липня ціна карбонату літію на Гуанчжоуській біржі зросла на 8%, що є денним лімітом, і за тиждень зросла на 14%. Це спонукало біржу випустити повідомлення про обмеження спекулятивних угод, що допомогло знизити ліміт ф'ючерсів 28 липня. Акції виробників також підскочили: Tianqi Lithium Corp. і Chengxin Lithium Group Co. цього місяця зросли приблизно на 25% у Шеньчжені.

Зростання відбулося після заходів, які зрештою можуть призвести до скорочення пропозиції на тлі зростаючої стурбованості перспективами виробництва, а також уваги уряду до обмеження галузей з надлишковою потужністю.

Ринок літію не звик до потрясінь і різких коливань цін. Після досягнення рекордного рівня майже 600 000 юанів або 84 000 доларів за тонну 2022 року, спотові ціни впали до приблизно 60 000 юанів на початку цього року через надлишок пропозиції та ознаки уповільнення зростання попиту на акумулятори для електромобілів.

Цей обвал змусив ринок звернути увагу на заходи, які могли б обмежити пропозицію. Особливу увагу привертають провінція Цзянсі та центр з видобутку літію Ічунь. За прогнозами, цього року на частку провінції припаде близько 10% світового обсягу видобутку мінералу, повідомив директор з літієвих продуктів консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence Кемерон Перкс.

На початку липня Бюро природних ресурсів Ічуня попросило вісім гірничодобувних компаній подати звіти про запаси до кінця вересня після аудиту, під час якого було виявлено порушення в реєстрації та затвердженні.

Минулого тижня компанія Jiangxi Special Electric Motor Co. заявила, що її підрозділ в Ічуні призупинить виробництво літієвої солі на 26 днів з метою скорочення витрат і проведення техобслуговування. У червні компанія Sinomine Resource Group Co. заявила, що призупинить проєкт у провінції Цзянсі на шість місяців у зв'язку з коригуванням технології. Крім того, минулого місяця влада провінції Цинхай зобов'язала компанію Zangge Mining Co. припинити незаконний видобуток.

Експорт рідкоземельних металів з Китаю

18 червня стало відомо, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.

9 липня стало відомо, що в США з Таїланду і Мексики надійшла незвично велика кількість сурми. У цій торгівлі бере участь принаймні одна компанія з Китаю, хоча Пекін ввів заборону для Вашингтона.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що Китай уже використовував контроль над рідкоземельними металами як інструмент примусу щодо Японії, і це має стати небезпечним уроком для США.

