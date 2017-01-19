Армії п'яти країн в будь-яку хвилину можуть почати військове вторгнення в Гамбію

Армії відразу п'яти африканських країн можуть вторгнутися в Гамбії, екстрено евакуюють туристів, повідомляє Associated Press.

Союзники перекидають військових в Сенегал, а влада Нігерії пообіцяли підтримати вторгнення з повітря.

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Біля кордонів Гамбії можуть перебувати вже десятки тисяч військових і бронетехніка. У свою чергу, чисельність збройних сил Гамбії всього 2,5 тисячі осіб, і не факт, що всі військові однозначно підтримають президента, який засидівся у своєму кріслі.

Британський туристичний оператор Thomas Cook почав евакуацію з Гамбії близько тисячі відпочиваючих.

Джамме оголосив режим НС за добу до закінчення своїх повноважень глави держави.

Режим НС діятиме 90 днів. Джамме заявив, що режим НС вводиться, щоб не допустити вакууму влади, поки суд розглядає його петицію щодо підсумків виборів.

Він 19 січня повинен передати свої повноваження обраному президенту Адамі Барроу, який набрав на виборах 45,5% голосів. Джамме отримав 36,7%. Однак наприкінці грудня Джамме заявив, що не визнає результати виборів і відмовився йти у відставку.

Обраний президент Гамбії прийме присягу в Сенегалі.

Раніше стало відомо, що Нігерія та інші країни Західної Африки готують об'єднану групу, яка може увійти в Гамбії, якщо Джамме не піде з посади.

Президентські вибори в Гамбії відбулися 1 грудня. Право брати участь у голосуванні мали близько 890 тис. виборців. За посаду глави держави боролися чинний президент Яйя Джамме, кандидат від головної опозиційної структури - Об'єднана демократична партія - Адама Барроу і лідер опозиційної партії "Демократичний конгрес Гамбії" Мамма Канде.