У Хорватії проросійський депутат стрімив в Facebook "чудеса пластичності", поки його виносили з парламенту (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" видання Vecernji list.

Варто зазначити, що весь процес виведення Пернара із залу засідань Сабора (хорватського парламенту) транслювався в прямому ефірі на сторінці депутата в Facebook.

"Ось це демократія, ось ХДС (Хорватська демократична співдружність – правляча партія), ось їх політика свободи слова і демократія, методи їх!" - кричав депутат, коли охорона буквально виносила його з зали.

У той же час в хорватському парламенті стверджують, що із залу засідань вивели ще одного депутата-опозиціонера Івана Синчича.

Інцидент стався під час обговорення ініціативи про позбавлення імунітету двох депутатів Божі Петрова і Миро Буля, щоб почати проти них кримінальну справу за наклеп. Обговорення переросло в серію взаємних звинувачень політичних супротивників.

Спікер намагався взяти під контроль ситуацію і робив зауваження учасникам дискусії; коли його не почули, він попросив охорону про допомогу.

Варто зазначити, що Іван Пернар відомий своєю жорсткою опозицією до НАТО, також він неодноразово висловлював проросійську і антинатовську позицію.