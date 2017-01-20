У Хорватії проросійський депутат стрімив в Facebook "чудеса пластичності", поки його виносили з парламенту (фото)
У Хорватії депутатів опозиційної партії Živi zid Івана Пернара та Івана Синчича силою вивели із залу засідань парламенту після того, як вони відмовилися зробити це на вимогу спікера.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" видання Vecernji list.
Варто зазначити, що весь процес виведення Пернара із залу засідань Сабора (хорватського парламенту) транслювався в прямому ефірі на сторінці депутата в Facebook.
"Ось це демократія, ось ХДС (Хорватська демократична співдружність – правляча партія), ось їх політика свободи слова і демократія, методи їх!" - кричав депутат, коли охорона буквально виносила його з зали.
У той же час в хорватському парламенті стверджують, що із залу засідань вивели ще одного депутата-опозиціонера Івана Синчича.
Інцидент стався під час обговорення ініціативи про позбавлення імунітету двох депутатів Божі Петрова і Миро Буля, щоб почати проти них кримінальну справу за наклеп. Обговорення переросло в серію взаємних звинувачень політичних супротивників.
Спікер намагався взяти під контроль ситуацію і робив зауваження учасникам дискусії; коли його не почули, він попросив охорону про допомогу.
Варто зазначити, що Іван Пернар відомий своєю жорсткою опозицією до НАТО, також він неодноразово висловлював проросійську і антинатовську позицію.