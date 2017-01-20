У Вашингтоні затримано 90 супротивників Трампа, провокатори з молотками і ломами діють групами - поліція

21:49, 20 січня 2017
Світ
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У Вашингтоні кількість затриманих супротивників президента США Дональда Трампа досягла 90 людей.

REUTERS

Про це повідомили в поліції, передає Politico.

«У нас є трохи більше 90 арештів. І у мене є дані, щоб люди знали, що це одна група. І це дуже невеликий відсоток від кількості людей, які прийшли сюди, щоб мирно збиратися в нашому місті», - сказав начальник поліції міста Пітер Ньюшем.

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Як повідомили в поліції Вашингтона, при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми. Зазначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ.

За фактом події проводиться розслідування.

За даними телеканалу CNN, число затриманих протестувальників перевищило 95 осіб.

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Теги: #поліція#Трамп#протести#Вашингтон