Розвідка США оприлюднила документи з бюрократичними правилами "Аль-Каїди"

У документах є багато одкровень про останні дні бен Ладена, а також службові записки, які розповідають про бюрократичні правила "Аль-Каїди", пише ТСН з посиланням на CNN.

Серед іншого бойовикам терористичної організації заборонялися будь-які збройні справи у п'ятницю. Цей день відводився лише для адміністративної роботи. Винятком могли бути лише надзвичайні ситуації. Це правило може пояснюватися тим, що п'ятниця у мусульман – свячений день.

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Також у документах розповідається про адміністративну роботу бойовиків, яка складалася з безлічі обов'язків: координування роботи з іншими бригадами, прийом гостей, відвідування сімей своїх членів, переказ грошей, доставка пошти. Терористи несуть відповідальність перед наглядовим комітетом, який збирається раз на місяць для обговорення адміністративних питань.

Той, хто не виконує графік роботи або "не співпрацює з братами", може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Бойовики "Аль-Каїди" мають право скаржитися. Скриньки для скарг розміщуються у всіх штаб-квартирах організації по всьому світу, а також у гостьових будинках. Наглядовий комітет має розглядати ці скарги і відповідати на кожну з них.

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Багато уваги приділяється взаєминам між бойовиками, регламентується, як уникнути ворожнечі один з одним. В "Аль-Каїді" закликають своїх послідовників допомагати один одному. "Май велике серце і посміхайся. Усмішка до твого брата робить добру справу", - йдеться в одному з документів.

Також у правилах "Аль-Каїди" мовиться про "необхідність навчати брата, якому понад 30 років, і якому важко змінитися і само вдосконалитися". У таких випадках бойовикам радили "допомагати і контролювати їх настільки пильно, наскільки вони уникають виконання своїх обов'язків, що може завдати шкоди роботі в цілому".