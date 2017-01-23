У США відомі республіканці голосуватимуть за призначення держсекретарем Рекса Тіллерсона

У США сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Ліндсі Грем, які відомі своєю проукраїнською позицією, заявили, що голосуватимуть за призначення на посаду держсекретаря Рекса Тіллерсона, попри його тісні зв’язки із російськими чиновниками, пише Reuters.

Згідно із повідомленням республіканців, вони прийняли таке рішення після «тривалих розмов із Тіллерсоном».

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"Хоча у нас досі є сумніви через його минулі справи з російським урядом і президентом Володимиром Путіним, ми вважаємо, що Тіллерсон може бути ефективним захисником інтересів США", - йдеться у заяві Маккейна і Грема.

Як повідомляв УНІАН, група американських сенаторів від Демократичної і Республіканської партій має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

Документ підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Раніше обидва вони критикували риторику Трампа щодо Росії. Як очікується, законопроект буде внесений до конгресу вже наступного тижня.